Briljant voor Daniël en Edwige

Daniël Verdru ,87 jaar,en Edwige Gruson, 84 jaar, vierden hun briljanten huwelijksverjaardag.Ze huwden op 24 mei 1958 in Nieuwkerke,65 jaar geleden.Ze zijn allebei geboren en getogen Nieuwkerkenaren en Edwige hield vanaf haar huwelijk een voedingswinkel in Nieuwkerke open.Daniël werkte aan de gemeente en later bij Stevens koeltechniek.Na hun pensioen gingen ze wonen in hun nieuwbouwhuis in de Seulestraat te Nieuwkerke.Ze kregen vier kinderen, Filip, Patrick , Danick en Joric .Ondertussen is de familie uitgebreid met vier kleinkinderen;Inès , Inge, Iris en Rhune en zijn er al vier achterkleinkinderen; Julian, Jaden, Owen en Maurice.Daniël was vele jaren vrijwillig brandweerman in Nieuwkerke en Edwige hield zich ook nog bezig in de tuin en kweekte vele bloemen en planten.Nu wonen ze in het WZC te Wijtschate en daar kunnen ze samen genieten van hun oude dag.Het gemeentebestuur van Heuvelland hield er aan om de jubelarissen in de bloemetjes te zetten en van ons Koningspaar kregen ze een mooie medaille.

© Eric Flamand