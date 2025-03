Briljant voor Daniël Claerhout en Magda Verbeke

Op 27 februari 1960 trouwden Daniël Claerhout (86) en Magda Verbeke (87) in het gemeentehuis van Bavikhove. Dit is 65 jaar geleden en dus goed voor een briljanten huwelijksjubileum. Het echtpaar werd dan ook officieel ontvangen in het gemeentehuis. Daniël en Magda leerden elkaar destijds kennen in café ’t Paradijs in Ooigem. Intussen zijn ze de trotse ouders van Geert, Caroline, Carine en Dorine. Acht klein- en zes achterkleinkinderen maken de familie compleet. Na het toosten op 65 jaren huwelijksgeluk werd ook nog het gulden boek getekend. (MI/foto Frank)