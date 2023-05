Cécile Vandermarliere (89) en Willy Bekaert (91) hebben op 20 april hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Het paar trouwde op 10 april 1958 en woont sindsdien in Ingooigem. Cécile werd geboren in Moen en groeide op in Heestert, Willy is op en top Yvegemnaar. Hun dochters Carmen, Patricia en Françoise schonken hun zeven kleinkinderen: Maxime, Olivier, Charlotte, Nicolas, Jean-Louis, Henri en Pierre. Gentil is hun eerste achterkleinkind. (foto GV)