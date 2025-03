Briljant voor Camille Herrewyn en Paula Follet

Camille Herrewyn (88) en Paula Follet (89) vierden onlangs hun briljanten huwelijksverjaardag in het Kasteel van Moerkerke. Het koppel, dat jarenlang samen een bedrijf in dierenvoeders runde, is nog in bijzonder goede doen en trekt er graag met de fiets opuit.

Op zondag 23 februari nodigden Camille Herrewyn en Paula Follet hun voltallige familie uit in het Kasteel van Moerkerke voor de viering van hun briljanten huwelijksverjaardag. Ze zijn dus maar liefst 65 jaar getrouwd. Camille en Paula trouwden op 20 februari 1960 in Alveringem. “Camille is afkomstig van Lo en ik van Alveringem. Dat zijn twee dorpjes in de Westhoek dicht bij elkaar. We leerden elkaar kennen op de kermis in Alveringem”, vertelt Paula. “Na ons huwelijk zijn we verhuisd naar Moerkerke omdat we via de firma Dossche vernomen hadden dat daar een goede opportuniteit was om een firma in veevoeders te beginnen.”

Loonsproeiers

Naast de verkoop van veevoerders werden de ondernemende Paula en Camille ook actief als loonsproeiers voor de landbouw. Daarnaast hadden ze ook nog een kolenhandel. “Bij onze woning hadden we ook een winkel waar ik dan vooral bleef om sproeistoffen en hobbyvoeders, voor onder meer konijnen en kippen, te verkopen. Camille ging de weg op om te sproeien en voor de verkoop van kolen en voeders aan de landbouwers”, weet Paula.

Het echtpaar kreeg drie kinderen, van wie zoon Stefaan het bedrijf voortzette, en het nageslacht bestaat voorts ook nog uit negen kleinkinderen.

“We zijn in het jaar 2000 met pensioen gegaan en zijn vanaf dan best wel intensief gaan reizen. Zo hebben we onder meer Australië, Indonesië, Chili, Argentinië, Peru en Mexico bezocht. We trekken er ook graag met de fiets opuit en gaan regelmatig dansen; de laatste tijd in zaal Ravelingen in Heist”, vertelt Paula, die samen met Camille ook lid is van de verenigingen Okra en Neos. “En regelmatig gaan we ergens iets eten. Neen, we zitten niet bepaald stil op onze oude dag.” (lacht)

Schepen Filip Babylon kwam het echtpaar namens het stadsbestuur én het koningshuis feliciteren met het briljanten jubileum.

(PDV)