Briljant voor André Vansevenant en Monique Persoone: “Leven in dienst van de drukkerij”

André Vansevenant (86) en Monique Persoone (88) uit de Prof. Dewulfstraat in Poperinge vierden hun briljanten huwelijksjubileum. Het leven van het gezin stond lange tijd in het teken van hun drukkerij. Nu genieten ze van hun welverdiend pensioen.

André Vansevenant werd geboren in Poperinge op 25 april 1936 in de Priesterstraat, waar zijn ouders een drukkerij hadden. “Ik had een zus en vier broers. Na het lager middelbaar in het Poperingse college, ging ik meteen aan de slag in de drukkerij van mijn vader”, aldus André. “De opleiding van mijn legerdienst kreeg ik in Mechelen bij de TTR, de dienst telegrafie. Na drie maanden verhuisde ik naar Lombardsijde, het ‘zwaar geschut’. Soms moesten we op oefening naar Elsenborn. Ik was binnen gegaan voor twee jaar, maar na enkele maanden veranderde dat naar anderhalf jaar. Na mijn dienst voor het vaderland werkte ik verder in de drukkerij”, vertelt André. “In 1964 verhuisde de firma naar de Prof. Dewulfstraat, en in 1997 naar Ieper. Toen ik zestig jaar werd, gingen wij met pensioen.” André was zijn hele beroepsleven afgevaardigd bestuurder van drukkerij Vansevenant N.V. waar ook Monique werkte. “Wij drukten onder meer het populaire tijdschrift Ticket, maar eigenlijk werkten we vooral voor de Franse markt. We hadden contactpunten in Rijsel en in Parijs, waar we veel drukwerk verzorgden voor de farmaceutische wereld, zoals Astra Zenica en de textielsector. In België legden we ons vooral toe op de toeristische sector. Zo drukten we zowat alle brochures voor de kust”, vertelt André nog.

Zelfstandig naaister

Monique Persoone werd geboren op 24 juni 1934 nabij De Kerselaar langs de Krombeekseweg in Poperinge. “Ik had twee broers en drie zussen. Het lager volgde ik bij de Paulinen, en zes jaar middelbaar bij de Benedictinessen. Ik leerde André kennen tijdens een Vlaamse Kermis in De Kring. We trouwden op 9 november 1957 in de Bertinuskerk. Ik deed thuiswerk als zelfstandig naaister. In 1979 bouwden we hier in de Prof. Dewulfstraat, vlak voor de drukkerij”, zegt Monique. Het echtpaar heeft vier zonen: Filip (64, Poperinge), Dominiek (61, Poperinge), Pascal (56, Ieper) en Wim (55, Vleteren). Er zijn tien kleinkinderen: Simon, Kasper, Jo, Tine, Jens, Elli, Matthias, Sander, Laure en Emiel. Ondertussen zijn er ook drie achterkleinkinderen: Morgane, Lior en Kwinten. Monique moest de jongste tijd enkele operaties ondergaan, waarvan ze momenteel revalideert. Vandaar dat het feest enkele weken werd uitgesteld. Monique houdt zich nog steeds bezig met het huishouden en het onderhoud van de tuin. “Ze is een prinses in de keuken”, vertelt André. Hij verzamelt verder zoveel mogelijk kennis via zijn computer, tegen dewelke hij ook schaak speelt. “Maar ik ben geen fanaat of slaaf van mijn computer of smartphone. Elke dag lees ik de krant, en verder ben ik een grote lezer, vooral van biografieën en geschiedenis. Ik verzamel ook oude boeken.”

Drukke agenda

“We houden van mooie dingen en bezoeken veel tentoonstellingen waarvan we de catalogi bijhouden. Elke dag genieten we van een koffie op de Rode Berg. De dagen vliegen werkelijk voorbij. Hopelijk kunnen we weer vlug elke namiddag samen een uurtje stappen. Regelmatig houden we bijeenkomsten met de hele familie en daar genieten we enorm van. Er staan nu al data vast voor volgend jaar”, zegt Monique. “Schepen Vandromme bracht een medaille mee, geschonken door het koningspaar. Die krijgt zeker een ereplaats in ons huis”, besluiten André en Monique. (AHP)