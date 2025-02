Briljant voor Aline Pylyser en Florent Ghillebert

Aline Pylyser (87) en Florent Ghillebert (87) werden in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van hun briljanten bruiloft.

Het koppel woont in Middelkerke en deelt al 65 jaar lief en leed met elkaar. Op 20 februari 1960 trouwden Aline en Florent in Middelkerke. Westendenaar Florent vond zijn Aline vlakbij in Middelkerke.

Aline en Florent hebben nooit elders dan in Middelkerke gewoond. Misschien stond hun huwelijk wel in de sterren geschreven, want ze verschillen maar enkele maanden in leeftijd. 1937 is het geboortejaar van beiden. Aline werkte in de horeca, terwijl Florent technicus bij de RTT was.

Ze kregen twee kinderen, Belinda en Patrick. Later volgden met Trees, Jo en Stef nog drie kleinkinderen. In 1998 ging Florent met pensioen. Tijd om nog meer te wandelen en te kaarten.

Ondertussen verblijven Aline en Florent al een tijdje in een woonzorgcentrum. In al die jaren huwelijk leerden Aline en Florent dat ‘goed overeenkomen’ het geheim is voor een lang en succesvol huwelijk.