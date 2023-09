Brent (34) organiseert flashmob om vriendin – voor de tweede keer – ten huwelijk te vragen: “Ik stond te trillen van geluk”

Ze gingen naar het Manitobaplein in Blankenberge met hun team om de fin de saison te vieren, of dat was tenminste wat Phaedra Polus (26) dacht. Wat ze niet wist, was dat haar verloofde Brent Impe (24) een heuse flashmob op poten had gezet om haar voor de tweede keer ten huwelijk te vragen. “Ze hebben een maand lang alles verzwegen voor mij, dit zag ik echt niet aankomen”, klinkt het ontroerd bij de toekomstige bruid.

Verdiend

Brent woont sinds 2017 in Blankenberge, de plek waar de vonk tussen de twee is overgeslagen. Intussen vormen Brent en Phaedra al drie jaar een koppel en werken ze samen bij Bakkerij Vanbelleghem. Vorig jaar ging Brent al eens op de knieën… in de woonkamer van hun huis.

“Dat was zeer spontaan toen, door bepaalde omstandigheden”, lacht Brent. “Ze zei toen ook ‘ja’, dus eigenlijk was ik niet echt van plan om het nog eens opnieuw te doen. Maar toen onze bazin Sarah en goeie collega Iris met het idee kwamen om met een flashmob Phaedra nog eens ten huwelijk te vragen, was ik meteen verkocht. Ze verdiende een bijzonder aanzoek.” (lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Dinsdagavond vierde het hele team van de bakkerij het einde van het zomerseizoen op het Manitobaplein. Toen het liedje Be Our Guest van de film Beauty & The Beast begon te spelen, was Phaedra als grote Disneyfan in haar nopjes. Maar dat dit het begin was haar huwelijksaanzoek was, had ze totaal niet door.

Smoesjes

“Er begonnen steeds meer mensen te dansen, ik vond het vooral heel plezant. Zelfs toen Brent en Sarah zich bij de groep voegden viel mijne frank nog niet. Ik wist vooral niet goed of ik ook moest meedoen of niet. Pas toen iedereen tijdens het liedje Marry You van Bruno Mars naar mij begon te wijzen, begon het besef binnen te sijpelen”, vertelt Phaedra. (lees verder onder de Facebookpost)

In het bijzijn van de 22 dansers, hun bakkersteam en tientallen omstaanders vroeg Brent zijn vriendin/verloofde opnieuw ten huwelijk. “Ik was zo blij dat alles goed is verlopen, echt een schitterende avond”, aldus Brent. Phaedra vult aan: “Ik heb nog twee uur staan huilen en trillen van geluk. Een maand lang hebben ze dit kunnen verzwijgen voor mij, echt sterk. Toen Brent moest repeteren gebruikten ze het smoesje dat hij moest helpen om een stal te bouwen voor onze bazen. Dinsdagavond vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.”

De flashmob werd in elkaar gestoken door dansclub Dance Nrgy van Muriel Defever. Op 24 juni 2024 zal het koppel elkaar het jawoord geven.