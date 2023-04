Bill Vermeylen en Dominique Debaeckere 50 jaar getrouwd

Bill Vermeylen (70) en Dominique Debaeckere (68) vierden afgelopen weekend hun gouden jubileum. Dominique is afkomstig van Haezebrouck in Frankrijk. Ze groeide er samen met haar jongere zus op. Haar vader werkte bij de spoorwegen en haar moeder was huisvrouw. Op 15-jarige leeftijd verhuisde ze naar België. Ze woonde toen in Mannekensvere en ging aan de slag in een bakkerij in Westende. Bill groeide op als achtste telg in een gezin met twaalf kinderen. Zijn vader kwam aan de kost als arbeider in de Ecole Moyenne. Bill monsterde als jonge knaap van nog geen 14 jaar aan op een Oostends vissersschip. Hij voer tien jaar lang naar IJsland, tot hij zijn job op zee inruilde voor een job aan wal. Hij was als ploegbaas aan het werk bij het Nieuwpoortse Bouwbedrijf Braet, tot aan zijn pensioen. Bill leerde Dominique kennen in de bakkerij waar ze werkte. Zes maanden later, op 30 maart 1973, traden ze in het huwelijk. Het echtpaar woont al 42 jaar in hun woning in de Van Clichthovenstraat. Hun vier dochters Catherine, Brenda, Kissy en Stefanie wonen trouwens ook allemaal in de Monobloc. Bill en Dominique hebben ook een hechte band met hun zeven kleinkinderen. Bill is al jaren actief als voorzitter van de wijkraad Coupe Gorge – Monobloc. Hij pakte als wijkburgemeester in 2001 uit met de eerste rommelmarkt in deze wijk. Bill zetelde ook in het bestuur van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen en was voorzitter van de ACV-afdeling Bouw Industrie-Energie. Hij zetelde in de OCMW-raad en is momenteel gemeenteraadslid. (PG/foto IV)