Bij Bernice en Raymond was het liefde op het eerste gezicht

Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum werden Bernice Claeys (72) en haar echtgenoot Raymond Bollé (74) samen met hun familie door schepen Valerie Taeldeman ontvangen in Het Maldegems gemeentehuis.

Toen Bernice in 1971 samen met haar broer en zus ging stappen belandden zij in het café Vervels in Moerkerke. Daar ontmoette Bernice Raymond voor het eerste. Het was liefde op het eerste zicht. Diezelfde avond bracht Raymond Bernice naar huis in Donk. Daarmee was de basis gelegd voor hun relatie.

Op 13juli 1973 trouwden ze voor wet in Maldegem. Een paar dagen later werd het kerkelijk huwelijk, eveneens in Maldegem voltrokken. Bernice en Raymond kregen een dochter en zijn de trotse grootouders van een kleindochter. Tot hun dochter geboren werd, werkte Bernice bij De Swaen Spaen in Maldegem.

Raymond heeft er een langloopbaan als lasser opzitten. Bernice houdt nog altijd van shoppen en het verwennen van de kleindochter. Raymond heeft in zijn jonge jaren gevoetbald en werd daarna visser. Samen wonen ze al 40 jaar op ’t Veldeken waar ze genieten van de kleine dingen van het leven. Zij hopen dat nog vele jaren te kunnen doen. (LV)