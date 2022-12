Bezielers van Okra Koekelare vieren gouden huwelijksjubileum

In Salons De Vrede in Ichtegem nodigden Ronny Van Eenoo (76) en Cecile Bailleul (73) op zondag 11 december, hun exacte trouwdag, hun familie en vrienden uit voor hun gouden jubileum. De tortelduifjes stapten 52 jaar geleden in het huwelijksbootje.

Door corona werd het feest uitgesteld. Banktransacties brachten Ronny en Cecile destijds bij elkaar. Ronny was bankier van beroep en Cecile deed in een bedrijf de administratie en moest voor haar job ook iedere dag naar de bank. Ze kenden elkaar dus oppervlakkig, maar toen Cecile met een vriendin naar danscafé De Kakadu in Torhout trok en er Ronny tegen het lijf liep, vroeg Cecile zich af of hij haar zou komen vragen om te dansen.

“Ik was geen grote danser en moest eerst een paar pintjes achter mijn kiezen gieten om dan met stoute schoenen aan Cecile ten dans te vragen”, vertelt Ronny lachend. Anderhalf jaar later was het tijd om te trouwen. Het koppel vestigde zich eerst vier jaar in Gistel. “Onze gouden tip? Altijd alles rustig doorpraten en er proberen samen uit te komen”, vertellen ze eerlijk.

Vijf jaar na hun huwelijk werd hun liefde bezegeld met de geboorte van zoon Stefaan en twee jaar later met de geboorte van dochter Ilse. Ondertussen zijn er ook twee prachtige kleinkinderen: Alexander en Kelly. Ronny en Cecile zijn al decennia lang de bezielers en trekkers van Okra Koekelare en het lijndansen. (EV/foto Coghe)