Bernard en Claudine vieren gouden jubileum in Poelkapelle

Bernard Decroix (72) en Claudine Vermote (69) vierden hun gouden huwelijksjubileum. Ze gaven elkaar op 3 november 1972 het jawoord. Beiden groeiden op in Gullegem.

Bernard begon zijn beroepscarrière bij Lapauw in Heule en werkte nadien bij Primus in Gullegem, Phyfferoen in Wevelgem en Vandersteene in Izegem. Op zijn 62ste ging hij met brugpensioen. Claudine deed twaalf jaar lang de facturatie bij Lecot in Heule. Na de geboorte van de kinderen deed ze nog allerlei klusjesdiensten. Bernard en Claudine leerden elkaar kennen in de jeugdbeweging. “Langs de ene kant zaten de jongens en aan de overzijde de meisjes”, vertelt Bernard. “Aan de andere kant beviel mij een meisje dat ik uit de rij plukte voor een dansje. En we zijn blijven dansen.”

Twee kinderen

Het koppel kreeg twee kinderen: dochter Lies is gehuwd met Pascal Bollaert en zoon Koen gaat door het leven met Herlinde Bourel. De kleinkinderen zijn Sienna, Emilia, Metteke en Janneke. Vijftig jaar lang woonde het koppel in Gullegem, maar toen de woning en de tuin te groot werden, besloten ze naar een appartement in Poelkapelle te verhuizen. “Zo zijn we dichter bij onze dochter, die in Sint-Juliaan woont”, lacht het koppel. “Wanneer de kinderen en kleinkinderen op bezoek zijn, is het telkens feest.”