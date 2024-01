Bernard en Arlette vieren diamanten jubileum

Arlette Geryl (77) en Bernard Vieren (84) stammen beiden uit een landbouwersfamilie. Ze zijn de zesde generatie op een hoeve aan de Victorlaan, eerst in Oostduinkerke maar sedert 1949 behorend tot Nieuwpoort. Toen hun hoeve en gronden onteigend werden voor vakantiewoningen en appartementen weken ze uit naar een hoeve in Beauvoorde. Het diamanten koppel trouwde op 4 januari 1964 in Oostduinkerke. In die tijd begon Bernard als militant van het ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en werd later secretaris. Stilaan moest de familiale landbouw wijken voor industriële bedrijven met monocultuur. In 1979 sloeg het noodlot toe. Bernard onderging een open hartoperatie in het UZ in Leuven waarbij twee kunstkleppen werden ingeplant. Uiteindelijk kreeg Bernard in 2001 een nieuw hart, gevolgd door een lange revalidatie. Arlette werd zijn persoonlijke verzorgster.

Ze volgde Bernard op de voet. Ook in de vrijwilligersbezigheden van Bernard stond zij hem altijd bij. Vooral het kasteel van Beauvoorde nam hier een bijzondere plaats in. Er waren ook de Snuffelhoek, de jaarlijkse gezondheidsmarsen, de artiestenmissen en de talrijke tentoonstellingen in de kerk. Bernard speelde ook toneel en cabaret in de verschillende gilden van Alveringem, Beauvoorde, De Panne en Veurne. De wielergroep van Koksijde kon altijd rekenen op Arlette en Bernard voor allerlei klusjes. De uitbating van de kantine van KSV Veurne en het onderhoud van de kleedkamers en speelvelden namen ze er beiden ook bij. Zelfs de uitbating van de ijspiste op de Grote Markt in Veurne, samen met zijn goede vriend Walter, was een jaarlijkse bezigheid van Bernard. Ondertussen hebben hun drie kinderen, Kristel, Hilde en Hans gezorgd voor negen kleinkinderen. Ondertussen zijn er ook al zeven achterkleinkinderen. Arlette, die geboren is op 24 augustus 1946, heeft het druk met haar eigen huishouden maar ook met dat van haar moeder (97) in Oostduinkerke, naar wie ze dagelijks rijdt. (foto JTV)