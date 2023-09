Berland en Anisette varen in diamanten huwelijksbootje

Op woensdag 30 augustus bezochten burgemeester Eddy Lust en schepen Virginie Breye het koppel Berland André Cyrille Tant en Anisette Adrienne Bailleur bij hen thuis. De gelegenheid was de diamanten bruiloft van deze tortelduifjes uit Menen. Berland werd geboren in Menen op 19 februari 1939 en Anisette in Wervik op 16 juli 1943. Beiden stapten in het huwelijksbootje in Wervik op 30 augustus 1963. Het koppel leerde elkaar kennen in de Vooruit in Ons Dorp. Ze hebben twee kinderen: Kathleen en Johan, vier kleinkinderen: Arne, Aaron, Delphine en Matthys, en vier achterkleinkinderen: Oona, Seppe, Sien en Marilou. Het stadsbestuur verraste het koppel met geschenken zoals een gevulde mand en een bloementuil. Ze kregen ook een diploma van de koning. (NVM/foto NV)