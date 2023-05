Bekende Izegemse cafébaas Tom Sintobin stapt op de vooravond van de Kroegentocht in het huwelijk

Met zijn kersverse echtgenote Siska Brouckaert woont Tom Sintobin in de Heulsestraat in Lendelede. Het huwelijk vond echter niet plaats op het gemeentehuis, maar wel in Den Tap… Kan het symbolischer voor de Izegemse horecaman die met De Koornmarkt en De Grote Markt zowel een eet- en praatcafé als een restaurant/tearoom runt?

De lift in het gemeentehuis was even buiten dienst, dus werd uitgeweken naar GC Den Tap om het huwelijk tussen Tom Sintobin (53) en Siska Brouckaert (51) te voltrekken. Tom is vooral bekend als cafébaas in Izegem, waar hij ondertussen met De Koornmarkt en de Grote Markt twee bloeiende zaken heeft. Hij zet ondertussen ook mee zijn schouders onder de Batjes 2.0 in Izegem en veel tijd om na te genieten van zijn huwelijk heeft hij niet.

Op vrijdag 12 mei is er immers Izegem Klinkt, de jaarlijkse Kroegentocht. Met Filet Pure staat er deze avond heel wat girl power op het podium.