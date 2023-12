Franky De Smet Vandamme in het huwelijk getreden in Brugge

In het Stadhuis van Brugge werd deze voormiddag het huwelijk voltrokken van Darline Vanheule (49) met Franky De Smet Vandamme (54). Ze kwamen in een witte Porsche naar het Stadhuis op de Burg in Brugge om in de Gotische Zaal hun ja-woord te geven.

Darline werd destijds in 1998 verkozen als Miss Belgian Beauty onder wijlen Ignace Crombé. Ze kwam er uit als de beste finaliste. Ze heeft steeds gewerkt in de mode business. In 1998 was ze even actief in de politiek. Ze stond toen op de lijst van de SP.A met de gemeenteraadsverkiezingen in Torhout. Met haar 458 stemmen haalde ze een zitje in de Torhoutse gemeenteraad. Door haar verhuis naar Brugge is ze in 2004 gestopt met politiek.

Channel Zero

Ook Franky De Smet Vandamme is geen onbekende. Hij is de leadzanger van de gekende groep Channel Zero. Hij kwam in 2010 in Brugge wonen nadat hij opgroeide in Zottegem en eerst nog een tijdje in Wenduine gewoond heeft. Hij stapte al snel in de muziekwereld en is destijds gestart met het groepje Bacteria. Intussen heeft hij sinds 2018 ook zijn eigen bier onder de naam Turbeau. Hiervoor werkt hij samen met de Ichtegemse brouwersfamilie Strubbe. Zijn bier staat intussen al in de rekken tot in Japan. Dit jaar was hij één van de deelnemers aan het programma De Verraders. (SR)