Béatrice en Hilaire varen in een diamanten huwelijksbootje

Béatrice Vanbecelaere (84) en Hilaire Bekaert (86), beide van Roeselare, huwden op 10 augustus 1963 op het stadhuis van Roeselare, schepen Bertje Biesbrouck was toen de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op zondag 20 augustus was het feest in zaal Orchidee, waar schepen Bart Wenes hen namens de stad en het koningshuis kwam feliciteren.

Ze kwamen elkaar voor het eerst tegen op het jaarlijkse bal van de de brandweer in het arsenaal waar nu KOERS gevestigd is. Hilaire was zijn hele beroepsloopbaan actief in de wereld van de autobenodigdheden, de laatste zeventien jaar, tot aan zijn pensioen, bij de Roeselaarse garage Peugeot. Béatrice was vele jaren administratief bediende bij het verpakkingsdrukkerij Duthoit-Deleu, tot aan de geboorte van hun eerste kind Rik. Verder volgden Ann, Anja en Evy. Rik is gehuwd met Veerle Vervenne en woont in Hooglede, Ann, getrouwd met Filip Goeminne woont in Roeselare, Anja met haar man André Ollevier in Torhout en de jongste dochter Evy met haar echtgenoot Stefaan Verhaeghe ook in Roeselare. Zij zorgden voor zeven kleinkinderen: Jonas, Jelter, Jolien, Wesley, Kevin en Browyn. Zij op hun beurt voor zes achterkleinkinderen: Alice, Ernest, Noël, Louis, Lily en Vince. Béatrice en Hilaire speelden samen vele jaren toneel in het dienstencentrum Ten Elsberge.

Uitwaaien aan zee

Béatrice was ook koorlid op de Godelieve parochie en beide lid waren van Okra. Hilaire was ook een fervent supporter van voetbalclub FC Roeselare en begeleider bij de fietsclub van Ten Elsberge. Het diamanten koppel is vaak te vinden in hun chalet in het gezellige park Pollentier in Middelkerke om aan zee uit te waaien. Ze wonen sinds 1968 in de Schaaphofweg. “Water bij de wijn doen en veel van elkaar verdragen, helpt bij zoveel jaren van huwelijksgeluk”, lachen beide. (AD)