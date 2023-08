Badmeesterskoppel vaart in diamanten huwelijksbootje

Siegfried Van de Geuchte (78) en Anita Verbiest (77) klonken op hun diamanten huwelijksjubileum. Ze ontmoetten elkaar tijdens de strenge winter van 1962 in dancing Rodeo in Eeklo, het begin van een romance die al meer dan zestig jaar standhoudt. Anita bezocht de Rodeo met een vriendin en Siegfried was er met een vriend. Toen de vrienden aan het dansen gingen, koos de vriend van Siegfried de grootste van de twee vriendinnen en Siegfried de kleinste, Anita dus. Die avond sloot Siegfried Anita in zijn armen en hij heeft haar nooit meer losgelaten. Op 25 juli 1963 trouwden ze voor de wet op het gemeentehuis van Waarschoot en ook voor de kerk. De trouwfoto’s werden genomen in het Heldenpark in Eeklo en het trouwfeest vond plaats in een cafeetje. Na hun huwelijk woonden ze twee jaar bij Siegfrieds moeder op het Stationsplein in Maldegem.

Daarna trokken ze naar de Kattenhoek, waar ze naast tankstation Ginneberge twaalf jaar lang een kruidenierswinkel uitbaatten. In 1975 vestigden ze zich in de Burgemeester Desiré De Meyerelaan, waar ze grond hadden gekocht en een woning bouwden. Sinds 15 juli van dit jaar hebben ze hun stek in Adegem-Dorp. Hun liefde werd bekroond met drie kinderen en vijf kleinkinderen en er is ook al een achterkleinkind. Siegfried en Anita zijn vooral bekend als badmeesters van het Maldegemse zwembad, waar ze ook samen 45 jaar lang zwemclub Barracuda runden. Anno 2023 duiken ze zelf nog twee keer per week het zwembad in. Samen maakten ze ook vele mooie reizen. Ze zagen dus een groot stuk van de wereld. Ook vandaag de dag trekken ze er graag nog eens op uit. Zo houden ze ervan om bij goed weer te gaan fietsen in Limburg en West-Vlaanderen. (MIWI/foto MIWI)