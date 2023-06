Arsène en Maria varen in diamanten huwelijksbootje

In Salons Notredame in Beerst vierden Arsène Laleman (82) en Maria Vannieuwenhuyse (81) hun diamanten huwelijksjubileum, in het gezelschap van hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden.

Arsène en Maria kennen elkaar al van in hun kindertijd in de gemeenteschool en liepen op latere leeftijd elkaar weer tegen het lijf. Maria was naar eigen zeggen een laatbloeier. “Ik ging voor het eerst uit toen ik 18 jaar oud was en ontmoette Arsène in een dancing. Maar de vonk tussen ons sloeg niet meteen over. Het was een blij weerzien, maar ook niet meer dan dat. Pas enkele jaren later schoot Cupido raak en werd vriendschap liefde.”

Het paar dat in de Bisschophoekstraat woont, trouwde na Arsènes legerdienst. Hij was 22 en zij 21. Arsène verdiende de kost als bouwvakker en Maria was huisvrouw. Ze trouwden op 7 juni 1964 zoals dat toen gebruikelijk was op vrijdag voor de wet en op zaterdag voor de kerk. En het was mooi weer die dag, herinneren de diamanten jubilarissen zich nog. Hun huwelijksgeluk werd bekroond met drie dochters: Dorien (58), Christine (57) en Katleen (54). Ondertussen hebben Arsène en Maria ook al tien kleinkinderen: Matthias, Charon, Shana, Hannah, Sarah, Jens, Kyara, Kenneth, Bjorn en Jarren én 16 achterkleinkinderen.

Op het diamanten huwelijksfeest ging het er gezellig aan toe en was het net als op hun trouwdag mooi weer.

Het diamanten echtpaar verkeert nog in uitstekende gezondheid en geniet van de dagelijkse dingen. Hun tuin onderhouden, op tijd en stond ergens een koffietje gaan drinken en ‘s avonds wat tv-kijken, meer moet dat niet zijn voor Arsène en Maria. (EV)