Armand en Nicole uit Oostende vieren 65ste huwelijksverjaardag

Armand Cuffez (87) en Nicole Verplancke (85) stapten op 27 december 1958 in het huwelijksbootje in Oostende. Dat betekent dat ze onlangs hun briljanten huwelijksverjaardag mochten vieren.

Het koppel leerde elkaar in de jaren ’50 kennen en het was meteen dik aan. Zo dik dat er uiteindelijk een huwelijk uit voortvloeide. Armand werkte als beroepsmilitair en was kolonel van het vliegwezen. Nicole werkte als kinderverzorgster. Het briljanten paar kreeg uiteindelijk twee kinderen en heeft ondertussen ook vier kleinkinderen. Ze wonen op vandaag samen in de Vredestraat.