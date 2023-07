Arlette en Hugo vieren gouden huwelijksverjaardag met hun familie in Roeselare

Arlette Degrootte en Hugo Maes, beiden geboren in 1949 en afkomstig uit Roeselare, huwden op 13 juli 1973 in het stadhuis van Roeselare. Op donderdag 13 juli, exact 50 jaar later, werden ze bij hen thuis in de Gladiolenstraat door schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie als gouden paar in de bloemetjes gezet.

Arlette en Hugo leerden elkaar kennen, zoals zoveel koppels in het Roeselaarse, in De Beurs op een bal van coureur Jean-Pierre Monseré. “Ik werkte 37 jaar als interieurverzorgster in OC Sint-Idesbald”, vertelt Arlette met de glimlach.

Ik stond samen met de collega’s in voor het onderhoud, maar ook voor de was en plas van de kinderen en hield toezicht in de eetzaal. Hugo was tot 2013 vertegenwoordiger bij het bedrijf van zijn vader, André Ma, corsetterie op Schiervelde. Hij bezocht voor het familiebedrijf de kleinhandelszaken in lingerie. Ze zijn de ouders van Lieven en Nele. Gaëtan, Maxime en Elle zijn hun kleinkinderen.

Sport

Hugo was destijds 12 jaar voorzitter van Cyclo Wheels Mandel en 20 jaar secretaris van het feestcomité van de Grote Markt. Nu volgt hij aandachtig alle sporten op tv en in de media. Het gouden koppel woont sinds vier jaar in een nieuwbouwappartement in de Gladiolenstraat en woonde daarvoor in de Vierwegstraat.

Arlette gaat graag wandelen en zorgt dat de ménage goed draait. Op de vraag naar het geheim van al zoveel jaren huwelijkstrouw zegt Hugo: “Ik ben nog steeds welkom in ‘Hotel Arlette’” “En ik blijf ademen om dat hotel draaiende te houden”, lacht Arlette.

(AD)