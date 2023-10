Antoon en Marie klinken op diamanten huwelijk

Antoon De Baets en Marie Ballegeer hebben in hun huis in de Legeweg hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Antoon werd geboren in Oostkamp op 7 december 1942 en werkte als metaalbewerker bij Metalunion in Brugge. Daarnaast was hij zelfstandig loodgieter chauffage en sanitair: “Ik heb veel meer gewerkt na mijn uren dan in de fabriek.” Marie zag het levenslicht op 9 januari 1944 in Brugge en werkte zeven jaar bij de Posterijen in Brussel.

Ze trouwden op 27 september 1963 in Oostkamp. Er kwamen vier kinderen: William (met Nadine Deruwe), Veerle, Fabienne en Nadia (met Jim Gomis Fourtado). De kleinkinderen zijn Ynes en Younes Berade, Freya en Pieterjan Dossche, Michiel en Maïte Rosel, Tyas en Maryum Bagir, Jens en Pundy Driessens, Robin en Cassandra Demeyer, Waris en Dylan Brouckaert, Mayra, en Leonie. Thor, Gaëlle, Hannah, Nolan en Nathan zijn de achterkleinkinderen.

In zijn vrije tijd maakte Antoon kunstwerken. “Maar ik noem mezelf geen kunstenaar, want een kunstenaar weet niet waar hij uitkomt. Ik had altijd een duidelijk doel voor ogen.” Het koppel maakte elk jaar een mooie reis en kaartte graag. “En we gingen eens goed weg als we goeste hadden.” (GST)