Antoinette en Victor vieren zestig jaar huwelijksgenot

Antoinette Ghyselen en Victor Vandenbroucke werden afgelopen zondag ontvangen op het gemeentehuis van Ledegem. Het koppel stond op 8 maart 1953 in het gemeentehuis van Langemark om er elkaar hun jawoord te geven. Inmiddels is dat al zestig jaar geleden en mogen Antoinette en Victor zich een diamanten echtpaar noemen.

Om helemaal terug te keren naar het begin van dit mooie liefdesverhaal moeten we terug naar 1938 en 1939. Antoinette zag het levenslicht op 9 september 1938 in Sint-Juliaan bij Langemark. Ze groeide op als vijfde kind in een gezin met zes kinderen. Antoinette had vier broers en twee zussen. Ze doorliep de lagere school in Sint-Juliaan. Toen ze vijftien werd, bleef ze thuis om er te helpen. De ouders van Antoinette verkochten kolen. Daarnaast hielp ze ook in het huishouden.

Victor werd geboren op 9 november 1939 in Wevelgem. Hij was de oudste in een kroostrijk gezin van elf. Victor groeide op samen met zijn vijf broers en vijf zussen. Het gezin Vandenbroucke woonde aanvankelijk in de Marktstraat, maar doordat het gezin zo uitgebreid werd, moest men op zoek naar een andere woning. Die vonden ze achtereenvolgens in de Stationstraat in Ledegem, op de Dadizelehoek en in de Boomlandstraat. Victor liep school in Ledegem en werkte vanaf zijn veertiende als bobijnopzetter in ‘t Fabriekske. Van 1957 tot 1969 was hij aan de slag in Frankrijk. Het grootste deel van zijn beroepscarrière, tussen 1969 en 1995, zou hij werken als mecanicien in een spinnerij in Stasegem.

Victor en Antoinette zijn altijd erg actief geweest binnen het verenigingsleven. Zo verbonden ze zich in 1985 aan een wandelvereniging, was Victor lid van het ACV- en KWB-bestuur en was hij ook voorzitter van de minivoetbalcompetitie in Rollegem-Kapelle. Het koppel, dat aanvankelijk in de Boomlandstraat woonde, maar later een nieuwe woning in de Foncierestraat bouwde, kreeg samen twee kinderen: Annick en Nico. (BF)