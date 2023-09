Antoine en Rita zijn een halve eeuw getrouwd

Toen Antoine Tempels (73) en Rita Vyt (69) elkaar op 28 september 1973 in Bazel-Waas het jawoord gaven, hadden ze niet gedacht dat ze op zaterdag 16 september 2023 hun vijftigste huwelijksverjaardag zouden vieren in het stadhuis van Oostende. Ze kregen tijdens hun huwelijk twee kinderen. Die zorgden op hun beurt voor de komst van vijf kleinkinderen. Antoine werkte als garagist, terwijl Rita thuis bleef om voor de kinderen te zorgen. Antoine houdt van voetbal en van kaarten. Rita trekt nog graag een baantje in het zwembad. Het gouden koppel woont in de Kursaal-Oosthelling. (JRO/foto JRO)