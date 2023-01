Anny en Hubert vieren diamanten huwelijksjubileum

Hubert Goeminne (85) en Anny Vandenbulcke (83) uit de Tapuitstraat in Deerlijk vierden hun zestigste huwelijksverjaardag.

Na de dankmis in de Sint-Columbakerk ging het richting de feestzaal in Beveren-Leie waar in 1963 hun trouwfeest plaatsvond. Hubert werkte zijn hele leven in het veevoederbedrijf van de familie en Anny was zelfstandig naaister.

Hubert engageert zich voor verschillende comités en verenigingen waaronder Neos, de club van het jaar 1937 en ook vele jaren voor het vroegere buscomité van de Statiewijk. Het gezin breidde uit met twee dochters, Katrien en Katleen, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Burgemeester Claude Croes wees op de werkkracht en inzet van de jubilarissen. Na de lezing en ondertekening van het guldenboek was er een receptie en tijd voor een feestelijke foto. (MVD)