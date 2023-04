Annie en Remi vieren gouden jubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Remi Struyve en Annie De Rycke door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.

Ze trouwden op 6 april in 1973. Remi werd geboren op 7 december in 1952 als elfde kind van pépé Cyriel en mémé Anna. Hij was zijn ganse loopbaan actief als technieker in de textielsector. Hij houdt van tuinieren, bakken, opera, wandelen en fietsen. Annie werd geboren op 28 februari in 1952 als jongste van zes zussen. Ze was actief in de textielsector en nam de zorg voor de kinderen op zich. Ze houdt van natuurlijke geneeskunde en de kracht van planten. Ze beheerst goed de Franse, Engelse en Duitse taal. Ze zijn beiden actief bij KWB, Okra en Gaverpeerdje en koesteren mooie herinneringen aan de reizen naar Duitsland en Oostenrijk. Annie en Remi hebben drie kinderen: Sofie, Mieke en Bert. De kleinkinderen heten Hanne, Marlies, Timon, Roxanne, Nathan en Lucille.