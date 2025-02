Annette en Eric zijn een diamanten koppel

Op 8 februari werden Annette Verbeke en Eric Bekaert uit Menen feestelijk ontvangen in het stadhuis. Hun 60 jaar huwelijk werd er gevierd. Eric werd geboren in Pittem op 4 februari 1940 en Annette Verbeke in Geluveld op 28 oktober 1946. Ze stapten in het huwelijksbootje op 6 februari 1965 in Geluveld. Ze wonen in de Bruggestraat sinds 2008, voorheen in Wervik. Eric werkte 17 jaar in de textielsector in Frankrijk in Roncq als mecanicien. Daarna in bijberoep voor onder andere sanitair en dakwerken. Vanaf zijn 35ste werkte Eric volledig zelfstandig. Annette heeft ook gewerkt in de textielsector. Toen ze 37 jaar was, stopte ze met werken om voor haar moeder te zorgen en Eric administratief te helpen. Het koppel heeft één dochter Fabienne en één kleindochter Louise. Er is één achterkleinkind Arthur en een tweede wordt eind maart geboren. (NVM)