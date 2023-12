Anne en Geert in het goud

Anne Dumoulin (72) en Geert Depondt (75) trouwden op 22 november 1973 op het stadhuis. 50 jaar later kwam burgemeester Kris Declercq het gouden koppel namens het stadsbestuur feliciteren.

Anne en Geert leerden elkaar kennen via de Scouts en de studentenclub Moeder Mandel in Leuven. Anne is psychologe en was actief in de revalidatiecentra in Sint-Niklaas, Roeselare en Ieper en vooral met leerlingenbegeleiding in diverse scholen vanuit het PMS (nu CLB). Geert heeft een indrukwekkende loopbaan achter de rug. Na zijn studies psychologie en bedrijfseconomie startte hij als directeur in de gehandicaptenzorg (revalidatiecentrum) in Sint-Niklaas en Gent. Hij was oprichter van een centrum voor taal- en ontwikkelingsproblemen in Roeselare, was 24 jaar directeur van de CM Roeselare-Tielt, kabinetschef van Vlaams Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens, OCMW-voorzitter van 2007-2017. Ook is hij mede-oprichter en ondervoorzitter van het fusie ziekenhuis AZ Delta en tot medio 2019 bestuurder als extern deskundige. Hij was voorzitter of bestuurder van een aantal voorzieningen op het vlak van welzijn, thuiszorg en sociale voorziening, o.a. van De Mandel/sociaal verhuurkantoor, nu Thuis West. Vóór zijn indrukwekkende beroepsloopbaan was hij scoutsleider en praeses van studentenclub Moeder Mandel in Leuven.

Anne en Geert hebben drie zonen: Koen (met partner Els), Wouter (met Caroline) en Wannes (met Sara). Ze zijn oma en opa van vier kleinzonen: Noah, Lars, Niels en Tim. Ook aan hobby’s geen gebrek. Anne leest graag, tekent en schildert, leert Italiaans en is mantelzorger voor haar 97-jarige moeder. Geert, loopt, fiets en wandelt en is lid van het berek van Maten Peegie. Beide zijn nog actief bij de oud-scouts en delen de passie voor reizen en kamperen. Ze wonen in de buurt van het Sterrebos, genieten van elke dag die komt.