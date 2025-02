Ann en Hedwig zijn een gouden koppel

Ann Claeys en Hedwig Pattyn werden op het stadhuis van Mesen ontvangen voor hun gouden huwelijksverjaardag. Vijftig jaar geleden huwden ze in Torhout: op 17 december voor de wet en op 24 januari voor de kerk. Ann (70) werd geboren in Torhout en Hedwig (78) is afkomstig uit Izegem. Na hun huwelijk trokken ze naar Langemark, waar ze 32 jaar restaurant Antiekhove uitgebaat hebben. Hedwig was er de kok en Ann deed de zaal. Daarna trokken ze naar Lo om dan, twaalf jaar geleden, naar Mesen te verhuizen. Nu genieten ze er van hun pensioen. Ze hebben een dochter Charlotte en zijn ook de trotse grootouders van hun kleindochter Indina. Het stadsbestuur van Mesen overhandigde hen enkele geschenken. (foto EF)