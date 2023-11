Anita en Gilbert vieren hun gouden jubileum: Liefdesverhaal begon in café Trianon aan de Kaai

Het iconische duo Anita Bonny (71) en Gilbert Devos (72) vormden jarenlang samen het meest bekende koppel van de stadsdiensten. Zij werden op maandag 6 november in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag.

Op 6 november 1973 traden Gilbert en Anita in het huwelijk. Anita werd geboren in Oostende. Toen haar vader, die beroepsmilitair was, werd overgeplaatst naar Eeklo, moest het gezin met drie kinderen verhuizen. In Eeklo hielden haar ouders een café open. Op een later moment verhuisde het gezin naar Lombardsijde, waar haar ouders opnieuw een café runden. Uiteindelijk vestigde het Bonny-gezin zich in Nieuwpoort, waar ze de herberg Trianon aan de Kaai uitbaatten. Vader Maurice had ook zijn eigen bedrijf: Taxi Trianon. Het was in café Trianon waar het liefdesverhaal begon, hoewel de vonk pas echt oversprong in restaurant ’t Visserke. In 1985 begon Anita haar carrière bij het stadsbestuur, na eerdere banen als poetsvrouw in de KEI en de Ecole Moyenne. Gedurende haar loopbaan bij het stadsbestuur heeft ze talloze recepties georganiseerd voor zowel bekende als minder bekende gasten, vaak samen met Gilbert en soms met collega’s, bijgestaan door wijlen Simonne Dewulf. Deze recepties werden bijgewoond door ministers, leden van de koninklijke familie, binnen- en buitenlandse gasten en stadsgenoten die werden gevierd. In 2013 zette Anita een punt achter haar carrière en ging met pensioen. Gilbert is een rasechte Nieuwpoortenaar. Hij groeide op samen met zijn twee zussen en broer. Zijn vader was schilder terwijl zijn moeder de handen vol had met de zorg voor het gezin. Gilbert werkte bij de Nieuwpoortse bedrijven Naco en de Littho. Op 1 september 1982 ging hij aan de slag bij het stadsbestuur van Nieuwpoort. Dit was het begin van een lange carrière die nog steeds niet geëindigd is. Gilbert is de man die vele hoge gasten zoals ministers, provinciegouverneurs, sportkampioenen, bekende Vlamingen en bekende Nieuwpoortenaren bediende. Gilbert en Anita herinneren zich ook nog levendig de bezoeken van Koning Boudewijn (in restaurant Jan Turpin), prins Albert, prins Filip en prinses Mathilde aan onze stad. Gilbert kent dan ook de knepen van het vak en is perfect op de hoogte van het protocol.

‘Practical jokes’

Vosje is ook wereldberoemd om zijn echte vossenstreken en zijn practical jokes. Zijn overbekende struikelen met een volle dienschaal behoort tot de klassiekers! Gilbert is dol op verkleedpartijen en hij zet de mensen graag op het verkeerde been. Zo verkleedde hij zich op de nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel ooit als een clochard én als een echte clown, tot hilariteit van alle aanwezigen! Gilbert was jarenlang ober in het bekende Nieuwpoortse restaurant ‘t Visserke waar ook Anita een tijdje heeft gewerkt. De jubilarissen hebben drie kinderen: Fanny, Björn en Nicky, vijf kleinkinderen en vier pluskleinkinderen.