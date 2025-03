André en Rita vieren diamanten jubileum

André Verslype (83) en Rita Deceuninck (78) werden ontvangen in het gemeentehuis voor hun diamanten bruiloft.

André is geboren in Houthulst en Rita is geboren in Zarren. André ging tot zijn 14 naar school bij de Broeders Xaverianen in Houthulst, Rita ging naar de lagere school bij de zusters in Zarren en volgde dan tot ze 14 was de huishoudschool bij de Dames van St.-Niklaas in Diksmuide. André startte op 14 jaar bij de diamantslijperij Loeters in Diksmuide waar hij 25 jaar ruwe steen tot een diamant sleep. Door het slijpen, waar kobaltstof vrijkwam, kreeg André longfibrose waardoor hij noodgedwongen moest stoppen met werken, hij ging op 65 jaar met pensioen.

Rita startte in de schoenfabriek in Zarren en toen de firma naar het moederbedrijf Defauw in Izegem verhuisde, trok Rita mee, ze werkte er 8 jaar.

Rita bleef thuis toen zoon Filip geboren werd en zorgde ook 8 jaar voor haar moeder die bij hen inwoonde. Na 2 jaar verkering trouwde ze met André op 27 februari 1965 in Zarren. Na het huwelijk woonden ze één jaar bij de ouders van André in de Zegestraat en ondertussen kochten ze een stuk bouwgrond waarna ze in 1968 hun eigen stek hadden. Het gezin kreeg 2 zonen. Filip is getrouwd met Marleen Goethals en woont in Houthulst. Ze zijn de ouders van Siebe en Robin. De tweede zoon is Kristof die met zijn partner Frederiek Zole in Houthulst woont. Het paar houdt ervan naar de namiddagen die Filip Maeckelbergh organiseert te gaan. (ACK)