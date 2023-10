André en Marleen doen alles samen: “Samen uit, samen thuis”

André Landuyt (71) en Marleen Couckuyt (68) vierden hun 50ste huwelijksverjaardag. André is een rasechte Wingenaar. Tijdens zijn loopbaan was hij actief bij een meubelfabriek en een betongieterij. Marleen is afkomstig van Meulebeke en zij vond werk bij een weverij, een hemdenfabriek en een meubelfabriek. “Nu wij op rust zijn vervelen wij ons geen minuut”, weet Marleen. “We houden ons aan de spreuk ‘Samen uit, samen thuis’ en we doen alles samen. We nemen deel aan de Okra-activiteiten, gaan graag op uitstap naar de Belgische kust en bezoeken wekelijks de markt in Brugge. Ook reizen we vaak.” André gaat verder: “We hebben het goed samen. Ik leerde Marleen kennen op jonge leeftijd. Ik was 19 jaar en Marleen amper 16 jaar. Na ruim twee jaar samen te zijn, stapten wij vol overtuiging in het huwelijksbootje. We woonden in de Kortstraat en nu wonen wij al geruime tijd in de Lammersdam. We werden fiere ouders van onze dochter Nancy. Onze familie werd uitgebreid met twee kleinkinderen. (NS/foto Nele)