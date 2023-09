André en Marie-Louise vieren briljanten jubileum

André Haerynck (90) en Marie-Louise Deleersnijder (89) werden ontvangen in het gemeentehuis voor hun jubileum. De twee stapten 65 jaar geleden in Beveren-Leie in het huwelijk, goed voor briljant dus.

André is een geboren en getogen Wielsbekenaar, de ouderlijke woning bevond zich in de Vaartstraat. Hij komt uit een gezin van zes kinderen, heeft een broer en vier zussen. Hijzelf was de tweede in de rij. Vader Haerynck was ‘viermaker’ bij de familie Folens en Lambrecht in Wielsbeke.

André leerde het vak van schoenmaker. Daarna ging hij in Wielsbeke aan de slag in de vlassector, bij Brouckes. Wat later trad hij in dienst bij de familie Lambrecht (wijnhandel Debrabandere ) waar vader al werkte. Hij werd er chauffeur om alles uit te leveren. Hij ging daarna in dienst bij Vancanneyt in Wielsbeke, waar hij de vaste roter en stoker werd. Hij bleef er 14 jaar aan de slag, maar dan zette André de stap naar het bedrijf Linopan. In 1990 kon hij met brugpensioen gaan.

Marie-Louise is afkomstig van Beveren-Leie. Haar vader baatte er samen met twee van zijn broers een drukkerij uit in het naburige Deerlijk met de welluidende naam De Duivenbode, die later verkocht werd en verhuisde naar Izegem. Ze volgde vier jaren naaischool in Kortrijk. Nadien stond ze thuis in voor het gezin.

De twee leerden elkaar kennen tijdens de kermis in café ’t Oud gemeentehuis. Na één jaar verkering trouwden ze in Beveren-Leie. Het pasgetrouwde echtpaar ging in een nieuwe woning in de Heirweg in Sint-Baafs-Vijve wonen tot ze de kans kregen de intrek te nemen in een eigen woning.

Dochter Katrien

Het huwelijk werd gezegend met één dochter, Katrien (getrouwd met Patrick). Dit gezin woont in Wakken. Kleindochter Delfine en achterkleinkinderen Milo en Nanou maken de familie compleet. André heeft zijn leven lang vogels gekweekt. In zijn ‘kot ‘ vervaardigt hij graag zaken in hout. Marie-Louise houdt dan weer van taarten en brood bakken en vroeger ook naaien. Beiden hebben ook lang en vaak gefietst. André staat nog altijd in voor de boodschappen, zowel met de fiets als met zijn wagen. (MI)