André Strobbe en Maria Haeyrinck traden op 16 januari in Wielsbeke in het huwelijksbootje. Vijfenzestig jaar later mochten ze hun briljanten huwelijksjubileum in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem vieren. Ze kregen er bezoek van burgemeester Koenraad Degroote en enkele schepenen. André en Maria zijn beide geboren in 1935. André was meubelmaker en Maria bekommerde zich om het huishouden. Ze woonden voor hun verhuizing naar het rusthuis in de Statiestraat in Dentergem. (vadu/gf)