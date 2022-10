André en Marguerite vieren platina in de Plataan in Izegem

Het was groot feest, in wzc De Plataan: André Verhaeghe (95) en Marguerite Byloo (90) vierden er hun platina jubileum. 70 jaar geleden stapten ze in Veurne in het huwelijk. Familie, medebewoners en personeel van De Plataan vierden mee en ook een delegatie van het stadsbestuur kwam langs om het geheel een officieel tintje te geven.

André Verhaeghe zag het levenslicht in Izegem op 28 oktober 1926. Hij groeide op in een bakkersgezin in de Stationsstraat in Izegem. Het gezin telde 8 kinderen, 5 zonen en 3 dochters. Helaas zijn twee zoontjes overleden in hun kinderjaren en ook van de oudste zus moest afscheid genomen worden, vorig jaar op 96-jarige leeftijd.

De twee andere zussen Lutgarde en Marie-Jeanne zijn nog in leven. Marguerite Byloo werd geboren op 17 mei 1932 in Pervijze als jongste en vijfde kind van een kantonier bij Bruggen en Wegen. Haar moeder was huisvrouw.

De twee stapten op 10 juni 1952 in achtereenvolgens het stadhuis en de kerk van Veurne in het huwelijk. Het huwelijk werd gezegend met twee zonen, Jan en Bart. Jan werd geboren op 18 april 1953 en is spijtig genoeg nog voor zijn 59ste verjaardag overleden.

Hij trouwde met Ingrid en het gezin werd uitgebreid met de kinderen Bert, Dries en Tine. Bert is getrouwd met Elke en dit gezin telt drie kinderen: Marie, Charlotte en Emiel. Helaas is Charlotte overleden net voor haar tweede verjaardag. Tine is intussen getrouwd met Jeroen en dit gezin zorgde voor twee achterkleinkinderen voor het platina paar: Laurens en Felix.

Bart is de tweede zoon van André en Marguerite, hij werd geboren op 24 juli 1959.

Bakkerij

De ouderlijke bakkerij werd verdergezet door André en Marguerite. Toch vond het echtpaar tijd voor ontspanning. Zo hielden ze van een reisje naar de Zwarte Berg of naar de regio rond Dinant. Langere uitstappen zaten er niet in, de bakkerij bleef hooguit een week gesloten. Later reisden ze wel, al of niet met vrienden en familie, naar Zuid-Europa.

“Na de broodronde ging papa graag een pintje drinken”, zegt zoon Bart. “Maar dat werd nooit laat, want ’s morgens moest hij telkens vroeg uit de veren. Elke zondag ging hij na een nacht werken en een kort slaapje trouw naar de zondagsmis, meestal naar de Paterskerk. Ook mama vond elke zondag de tijd, niettegenstaande de drukte, om naar ’t Klein Kerkske te gaan om er de wekelijkse mis bij te wonen. Papa was ook jarenlang trouw petanquespeler aan de Iso.”

De jubilarissen beleefden veel mooie momenten met hun vrienden Julien en Simonne: samen iets gaan eten, een klein uitstapje met halte voor een drankje. Hun dochter Rita en haar man komen nog steeds op bezoek. Uiteraard vormen ook de vele familiefeesten heel mooie herinneringen: doop, communie, huwelijken, verjaardagen…

Na een tijdlang in een flat op de Korenmarkt gewoond te hebben, nam het echtpaar vorig jaar de intrek in wzc De Plataan. Daar kijken ze uit naar de wekelijkse bezoekjes. Schoondochter Ingrid en zoon Bart brengen af en toe een stukje taart of cake mee, lekkere snoepjes of seizoensfruit wat door de jubilarissen sterk op prijs wordt gesteld.

Zoon Bart stipt ook nog de speciale familieband aan die er was met neef Jan Decrop en diens echtgenote Christiane. “Mama zorgde al op 18-jarige leeftijd geregeld voor ‘Jantje’. Hij was de oudste zoon van haar zus Lily die een drukke beenhouwerij op de Markt in Veurne uitbaatte. De contacten zijn tot op vandaag hartelijk gebleven.” En dan was er ook nog de poetsvrouw Anja die een vriendin aan huis is geworden en ook nu nog binnenspringt voor een babbeltje, boodschap en andere hulp. “Dat is goud waard voor mama en papa”, besluit Bart Verhaeghe.

Het platina echtpaar had redenen genoeg dus om te klinken op de afgelopen 70 jaar. Iets wat dan ook uitbundig gedaan werd.

