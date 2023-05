Andre en Laura vieren 65 jaar huwelijk

Met 65 huwelijksjaren op de teller mochten Andre Rooseboom en Laura Callewaert de mooie meidag van 1958 herdenken. Ze trouwden toen in het gemeentehuis van Ardooie. Nu werden ze opnieuw in het gemeentehuis ontvangen voor een feest.

Andre werd geboren in Gits op 12 oktober 1936. Laura is van Beveren afkomstig waar ze op diezelfde 12de oktober geboren is. Even lang op deze wereld en even lang getrouwd. Het echtpaar woont op het Polenplein. Ze hebben een dochter Kristien die getrouwd is met Johan Vandewiele. Andre en Laura hebben een kleindochter, Elise.

Beroepshalve was Andre als carrossier aan de slag vanaf zijn 16de. Eerst bij Meeuws in Gits en vervolgens bij Reynaert in Zwevezele. Ten slotte werkte hij bij OVA waar hij na een arbeidsongeval noodgedwongen moest stoppen met werken. In Kempenland vond hij zijn ontspanning als lid van de wielertoeristen en Andre ging in de Loods wel eens een kaartje leggen.

Laura was huishoudster en zorgde voor het gezin in de steeds kraaknette woning. Een trip naar zee of naar de Ardennen sloeg ze niet af en een uitstapje met vriendinnen was telkens een welgekomen ontspanning.

En waar leerden ze elkaar kennen? Cupido bracht hen samen in de Burgersgilde in Lichtervelde. Daar ontdekten ze dat ze op dezelfde dag geboren waren en ze besloten samen door het leven te stappen. (JM)