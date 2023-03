André en Jeannine varen in een gouden huwelijksbootje

Jeannine Willems (72) en André Van de Walle (74) zijn 50 jaar getrouwd. Als leden van KLJ Adegem en KLJ Oostwinkel ontmoetten ze elkaar voor het eerst op een sportfeest van hun vereniging. Het begin van een mooie liefde, die al meer dan vijftig jaar standhoudt. Tijdens leuke uitjes in dancing Europ in Eeklo leerden ze elkaar beter kennen en na enkele ontmoetingen vormden ze een gelukkig en verliefd koppel. Op 22 februari 1973 stapten ze op het gemeentehuis van Adegem in het huwelijksbootje en twee dagen later werd in de Sint-Adrianuskerk het kerkelijk huwelijk voltrokken. Het was een mooie dag met goed weer en ’s avonds werd er gefeest in Zaal Damberd. Na hun huwelijk namen ze samen de boerderij van Andrés ouders over. Hun liefde werd bekroond met twee kinderen en ondertussen zijn er ook al vier kleinkinderen, die door Jeannine regelmatig verwend werden met oliebollen of pannenkoeken. Helaas liet de gezondheid hen wat in de steek, maar ze worden omringd met de beste zorgen. De vele bezoekjes van familie en vrienden zijn een hart onder de riem. (MIWI/foto MIWI)