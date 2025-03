André en Denise zijn een diamanten paar

Op 22 februari werden André Maelfait en Denise Vandendriessche feestelijk ontvangen in het Dorpshuis in Rekkem voor hun diamanten jubileum. André Alphonse Polydore Maelfait werd geboren in Dottenijs op 17 juli 1943 en zijn vrouw, Denise Josephe Madeleine Vandendriessche in Rekkem op 11 juli 1942. Het koppel stapte in het huwelijksbootje in Rekkem op 16 januari 1965. Ze wonen in de Elf Novemberlaan sinds hun huwelijk. André werkte van 1957 tot 1964 bij Cemédé Provost in Frankrijk, van 1964 tot 1971 bij Decoene in Kortrijk, en van 1971 tot aan zijn prepensioen in 1998 bij de spoorweg in Moeskroen. Zijn hobby’s zijn wandelen en petanque. Denise werkte van 1957 tot 1962 als huishoudster en winkelbediende in Menen en van 1962 tot 1969 bij Solidor in Lauwe. Daarna werd ze huishoudster. Haar hobby’s zijn gymnastiek en petanque.

Ze hebben twee kinderen: Fabrice en Damien en zes kleinkinderen: Thibaud, Pauline, Arthur, Zoé, Stan en Marie. (NVM)