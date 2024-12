André en Agnes zijn een briljanten koppel

André Delanghe (88) en Agnes Boddez (89) vierden op 13 november in WZC De Groene Verte in Merkem hun 65-jarig huwelijksfeest. André is geboren in een landbouwersgezin met 18 kinderen in Keiem. Agnes is eveneens geboren in een landbouwers gezin maar met 13 kinderen in Koekelare. André ging naar school tot zijn 14 in Keiem, Agnes ging naar school tot en met het 1ste leerjaar in Koekelare , daarna verhuisde het gezin naar Werken. Na de lagere school volgde ze tot haar 15 naar de huishoudschool in Kortemark. Na hun schooltijd bleven beiden thuis om de ouders te helpen. Het paar leerde elkaar kennen op de kermis van Keiem in 1957 en na twee jaar verkering huwden ze op 31 oktober 1959. Eerst gingen ze in Bulskamp wonen daarna verhuisden ze in 1966 naar Merkem waar ze een gemengd boerenbedrijf runden. Het paar kreeg drie kinderen: Katrien gehuwd met Christ Verhaeghe die in Torhout woont, Koen gehuwd met Loranne Syx die in Boezinge wonen en Wim die gehuwd is met Dorine Declerck en in Boezinge woont. Intussen zijn er ook kleinkinderen: Sven en Tania en de achterkleinkinderen Liam en Leighny. In 2022 verhuisde het koppel naar WZC De Groene Verte waar ze samen een mooie tijd beleven. (ACK/foto ACK)