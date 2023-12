André Clayes en Erna Van Craeynest zijn 65 jaar getrouwd

André Clayes en Erna Van Craeynest uit de Passendaalsestraat stapten op 15 november 1958 in het huwelijksbootje. Het koppel is inmiddels 65 jaar getrouwd en werd voor die speciale huwelijksverjaardag gehuldigd op het gemeentehuis. André is een geboren en getogen Moorsledenaar. Hij zag het levenslicht op 30 januari 1933. Tot aan zijn legerdienst was hij aan de slag als spinner. Het grootste deel van zijn carrière werkte hij bij de firma Philips. Erna werd geboren op 20 juni 1938 en groeide op het gehucht De Vossemolen nabij Rumbeke op. Zij werkte negen jaar in de spinnerij Cambier in Rumbeke om daarna ook aan de slag te gaan bij Philips in Beveren. Het koppel leerde elkaar kennen tijdens Vierkaven Kermesse. Erna en haar vrienden waren fervente kermisgangers en kwamen ook in Moorslede terecht. Na hun huwelijk woonden André en Erna twee jaar bij de ouders van André om in 1960 te verhuizen naar hun woning in de Passendaalsestraat. (BF/foto JS)