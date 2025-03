Alveringems bekendste veehandelaar viert diamanten huwelijk: “Ik doe nog altijd zelf commerce”

Alveringems bekendste veehandelaar Gilbert Pysson en zijn echtgenote Diane Cornette zijn zestig jaar getrouwd. Gilbert gaat op zijn tachtigste nog elke dag naar de boeren en straffer nog, hij denkt nog niet aan stoppen.

Gilbert Pysson (80) is afkomstig van Fortem, zijn vrouw Diane Cornette (81) van Lo. Ze wonen in Fortem en trouwden op een koude 25 februari 1965. Dat Gilbert veehandelaar zou worden, stond als het ware in de sterren geschreven. Grootvader Cyriel deed de stiel, vader André ook. En het kon bijna niet anders of de jonge Gilbert werd ook liefhebber. Al op zijn vijftiende reed hij met zijn fiets naar de boeren in de omgeving om er dieren te keuren en te kopen. En vader André zag dat het goed was.

Opgegroeid

“Ik was in het begin nog heel jong, maar van mijn vijftiende tot mijn twintigste werkte ik in dienst van mijn vader”, vertelt Gilbert zelf. “Ik was opgegroeid tussen de beesten, vader zag dat ik liefhebberij en kennis van zaken had en hij liet me mijn gang gaan. Eerst reed ik rond per fiets, nadien met de brommer. In die tijd heb ik wel vier brommers versleten. Het was een mooie tijd.”

Na hun huwelijk ging het koppel op een boogscheut van Gilberts ouders wonen en in de jaren 70 lieten ze in Fortem een nieuwbouw optrekken op maat van een jonge en ambitieuze veekweker-handelaar. Het koppel woont er vandaag nog altijd. Diane verdiende haar sporen als meewerkende echtgenote en moeder van vier kinderen. Met Jan, Rik, Luc en Els kwamen er vier kinderen, tien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. De familie Pysson ademt veehandel. Zonen, schoonzonen en kleinzonen, quasi allemaal zijn ze liefhebber van de stiel. Want ook kleinzoon Mateo (16) uit Wijtschate rijdt sinds een jaar met de fiets naar de boeren in de omtrek om te polsen of hij er goede zaakjes kan doen.

Stamvader Gilbert heeft tot zijn 65ste beesten gekweekt. Dat doet hij vandaag niet meer. Maar op zijn 80ste gaat hij – gewapend met zijn rechter kruk – nog elke dag naar de boeren om dieren te kopen. “Gilbert Pysson heeft zijn canestok om de beesten in toom te houden, vervangen door een kruk. En zo kan hij nog tien jaar verder”, grapte burgemeester Liefooghe tijdens zijn toespraak.

Evolutie

“Natuurlijk heb ik de stiel zien evolueren”, vertelt Gilbert zelf. “Veertig jaar geleden waren de hofstedes klein en waren er vijfdubbel zoveel boeren. We zijn met relatief veel handelaars op onze streek voor die kleine vijver aan boeren. Het is dus soms ‘vechten voor je brokke’. Of ik stilaan nog niet denk aan stoppen? Toch niet. Ik heb er nog te veel liefhebberij in. Na een slag van een koebeest en een heupoperatie heb ik wat gesukkeld. Zonder kruk kan ik geen vijftig meter meer stappen. Maar mét kruk ben ik duizend man sterk.”

“Ook zoon Rik is door dezelfde microbe gebeten”

“Mijn man heeft maar één liefhebberij”, knipoogt echtgenote Diane. “Onze zoon Rik is door dezelfde microbe gebeten. Elke dag komt hij bij ons een tas koffie drinken en dan hoor ik die twee maar over maar één iets spreken: de commerce.”

Ook Diane is trouwens nog heel actief. Deze sterke dame doet nog altijd de administratie van het bedrijf en leidt nog het hele huishouden in goede banen.