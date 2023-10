Alphonse en Madeleine vieren hun platina jubileum

Alphonse Bonte en Mady (Madeleine) De Coene zijn 70 jaar getrouwd. De jubilarissen werden beiden geboren in Veurne, Alphonse (93) op 18 maart 1930 en Mady (89) op 4 april 1934.

Alphonse woont in de Anjelierenlaan in Ieper, Mady verblijft sinds een viertal jaar in Home Vrijzicht in Elverdinge.

Alphonse werd rijkswachter en begon in de rijkswachtkazerne in Gent en verhuisde nadien naar Ieper. Mady werkte sinds haar 14 jaar in een drogisterij in Sint-Idesbald. “Mijn vader was bakker en ik ging rond met brood en ontmoette op die manier Mady. We trouwden in Koksijde op 15 oktober 1953. De vrouw van een rijkswachter mocht niet uit werken gaan, dus werd Mady huisvrouw”, vertelt Alphonse.

Het platina paar kreeg twee kinderen: Martine (67) is getrouwd met Marc Huyse. Zij hebben vier kinderen: Christophe, Veronique, Maryline en pluskind Haily. Pierre (63) woont bij zijn vader en heeft ook vier kinderen: Pieter, Dries, Ruben en pluskind Estée. Het platina paar heeft intussen ook 14 achterkleinkinderen.

Elke dag fietsen

“Ons ouders gaven ons heel wat discipline mee. Dat gaven we door aan onze kinderen en kleinkinderen”, vertelt dochter Martine. “Onze ouders zijn heel sportief geweest. Papa liep ooit drie marathons en fietst nog elke namiddag van Ieper naar Elverdinge en terug om mama te bezoeken, dus dagelijks 12 kilometer. Hij fietst soms wel tot bij ons in Koksijde. Hij speelde tot zijn 90 jaar volleybal. Ons ouders hebben lang meegeholpen aan de 100 kilometer van Ieper. Papa hield de tenten opzetten en stapte mee. Mama zorgde voor de bevoorrading. Ze hield ook van zingen. Tot haar 84 jaar begeleidde ze mensen met een fysieke en psychische beperking bij het zwemmen in Ieper. Vader is elke dag bij mama. De liefde tussen onze ouders is groot en mooi om zien”, besluit Martine. (EG)