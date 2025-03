Aline en Gery uit Adegem zijn een gouden koppel

Aline Wauters (70) en Gery De Schepper (75) klonken op hun gouden huwelijksjubileum. Op een zondagavond in de lente van 1972 leerden ze elkaar kennen in dancing Rodeo. Het begin van een liefde die al meer dan vijftig jaar standhoudt. Op 14 februari 1975 trouwden ze voor de wet in Adegem en nadat hun huis in de Weide klaar was, huwden ze op 18 juli 1975 voor de kerk. Hun liefde werd bekroond met dochters Sandra en Sandy en kleinzoon Bent. Gery was 42 jaar aan de slag als internationaal vrachtwagenchauffeur bij slachthuis Van Landschoot in Adegem. Aline werkte een tijd bij naaiatelier Van Herle en bleef daarna thuis om voor de kinderen te zorgen en het huishouden voor haar rekening te nemen. Ze houden van tuinieren en gaan graag op reis naar Spanje. “Het geheim van vijftig jaar huwelijksgeluk? Elkaar onvoorwaardelijk vertrouwen”, klinkt het bij het gouden koppel. (MIWI/foto MIWI)