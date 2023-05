Alina en Eric vieren diamant

Ter gelegenheid van hun 60ste huwelijksverjaardag werden Eric Vanden Driessche en Alina Desmet door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Sint-Baafs-Vijve op 3 mei 1963. Eric werd geboren in Waregem op 29 november 1941. Hij werkte in de textielsector bij De Brabander en Concordia. Alina werd geboren in Sint-Baafs-Vijve op 22 oktober 1939. Ze werkte in breifabriek Van Welden. Ze koesteren mooie herinneringen aan de vele vakanties in de caravan aan zee. Eric en Alina hebben twee kinderen: Hans en Inge, en drie kleinkinderen: Febe, Elias en Gauthier. (PPW/foto HDV)