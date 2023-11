Alfons Huughe en Berga Swaenepoel uit Roeselare briljanten paar

Alfons Huughe (87) werd op 24 juli 1936 op de wijk ‘t Fort geboren. Zijn echtgenote Berga Swaenepoel (84) zag op 4 september 1939 ook het levenslicht in Roeselare, op de wijk Krottegem, . Ze werden verliefd toen ze elkaar in Izegem ontmoetten.

Op 7 november was het precies 65 jaar geleden dat Alfons en Berga op het stadhuis voor schepen Jules Joseph Billiau, ridder in de Leopoldsorde, in het huwelijksbootje stapten. ‘s Anderdaags werd het kerkelijk huwelijk ingezegend in de O. L.-Vrouwkerk en daarna volgde het trouwfeest in De Canadien, dat later café De Oude Brouwerij werd. Dat ze elkaar op hun huwelijksdag eeuwige trouw in goede en kwade dagen beloofden, hebben ze goed onthouden en staat voor altijd in hun geheugen gegrift.

Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren, Eddy en Marnik. Eddy is getrouwd met Luciene D’Hulster, zij wonen in Roeselare. Marnik woont met zijn echtgenote Inge Truyaert in Tielt. Georges is hun enig kleinkind en Ynesta en Diago hun twee achterkleinkinderen.

Diploma Beste verkoper

Alfons was een gedreven en succesvol handelsvertegenwoordiger die geen nieuwe uitdagingen uit de weg ging. Ooit won hij bij een wedstrijd een gouden medaille en het diploma van beste verkoper gekregen. De laatste twintig jaar van zijn loopbaan was hij topverkoper bij de multinational Duni-Group. Alfons was vroeger aangesloten bij de wielertoeristenclub die hun lokaal had in café Den Engel in Gits en werd daar ook eens als kampioen gehuldigd.

Berga ging na haar schooltijd werken bij Depoortere in Roeselare tot ze mama werd. Ze heeft ook enkele jaren een kruidenierswinkel uitgebaat in de Hoogleedsesteenweg. Daarna ontfermde ze zich over het huishouden. Haar gezin komt altijd op de eerste plaats. Nu ze allebei moeilijk te been zijn, doen ze samen het huishouden en wonen ze sinds kort in een serviceflat in het appartementsblok Zilverschoon langs de Beversesteenweg.

Voor zowel Alfons als Berga liggen de kinderen, kleinzoon en achterkleinkinderen hen na aan het hart.

(AD)