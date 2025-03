Alex en Anne vieren gouden huwelijksverjaardag

Alex Colpaert (74) en Anne Vanbellinghen (74) werden ontvangen in het stadhuis in Poperinge voor hun vijftigste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in het Sint-Elisabethziekenhuis in Ukkel, waar Anne werkte als verpleegster en Alex administratief bediende was. Ze huwden op 20 februari1 975 in Lembeek, de toenmalige woonplaats van Anne. Kort nadien, in 1976 verhuisden ze naar Poperinge, waar Anne verpleegster werd in het Mariaziekenhuis en Alex was aangeworven voor de administratie aan het onthaal ervan. In 1986 ging het echtpaar aan de kust wonen, waar Alex een verzekeringsportefeuille van DVV Verzekeringen beheerde en Anne onder andere in het hersteloord Ter Duinen heeft gewerkt als verpleegster. In 2005 zijn ze dan teruggekeerd naar Poperinge. Alex werd in 2012 verkozen als provincieraadslid voor Groen en in 2018 werd hij gemeenteraadslid, wat hij twee jaar bleef. Nu genieten beiden van hun pensioen in de Kentlaan. Alex en Anne hebben drie zonen: Peter, Joost en Tijs. Er zijn ook vier kleinkinderen. (AHP/foto MD)