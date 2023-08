Albert en Marie-Rose vieren platina jubileum

Albert Lowagie (93) en Marie-Rose Rubben (92) zijn 70 jaar gehuwd en vierden hun platina jubileum met de hele familie.

Albert en Marie-Rose stapten op 8 augustus 1953 in het huwelijksbootje in Oostende. Sindsdien is het koppel onafscheidelijk. Albert werkte als bediende bij FOD Financiën en stond als loper ooit nog op de Olympische Spelen in Helsinki in 1952. Marie-Rose bleef thuis om voor de zes kinderen te zorgen. Ondertussen werd hun familie uitgebreid met twaalf kleinkinderen en liefst negentien achterkleinkinderen. Het koppel beleeft samen hun oude dag in woonzorgcentrum De Boarebreker.