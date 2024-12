Albert en Christiane zijn 65 jaar getrouwd

Albert Beernaert (87) en Christiane Gruyaert (85), uit de Bontenhondstraat, trouwden 65 jaar geleden, op 4 september 1959. Het koppel heeft drie kinderen: Rudy (en Dorine Willems), Anita (en Ronny De Clercq) en Carine. Er zijn vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Albert, die afkomstig is uit Lichtervelde, werkte vroeger aan waterleidingen en verwarmingen, Christiane deed het huishouden. Zij is afkomstig uit Tielt. Albert en Christiane leerden elkaar kennen via maalderij Willaert in Kortemark, waar Albert toen werkte. Albert werkte graag in de tuin, Christianes hobby was breien. Het koppel werd ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg. (JW/foto Kurt)