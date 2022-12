Alain en Francoise vieren hun gouden huwelijksjubileum

Ter gelegenheid van hun vijftigste huwelijksverjaardag, werden Alain Demeulenaere en Francoise Van Overstraeten door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Waregem op 15 december 1952. Alain werd geboren in Brussel op 5 september. Hij was zijn hele actieve loopbaan zelfstandig verdeler van kantoormateriaal. Hij houdt van skiën, wandelen, fietsen, tuinieren, koken, tennis, voetbal en lezen. Hij was voorzitter van Roteract Waregem en is nog altijd actief in de participatieraad van scholengroep Sint-Paulus. Francoise zag het levenslicht in Waregem op 5 juli 1949. Ze was directiesecretaresse bij Concordia Waregem en zelfstandig vertegenwoordiger van benodigdheden voor ziekenhuizen bij de firma Sampli. Ze houdt van bloemschikken, wandelen en lezen. Ze koesteren mooie herinneringen aan de reizen naar Canada en Tunesië en zijn nog altijd sociaal actief binnen voedselbank ‘t Kelderke. Alain en Françoise hebben drie kinderen: Alex, Isabelle en Virginie en vier kleinkinderen. De kleinkinderen heten Felix, Lea, Emma en Julien. Het pluskleinkind luistert naar de naam Matthias. (PPW/foto HDV)