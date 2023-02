Al 70 jaar liefde tussen Hélène en Daniël uit Brugge

Hélène Dupont (geboren op 14 september 1932 in Sint-Kruis) en Daniël Beuckels (geboren op 10 april 1933 in Assebroek) vierden afgelopen zaterdag hun platina bruiloft in Lodewijk Van Male in Sint-Kruis.

Het koppel, dat elkaar leerde kennen via een vriendin, stapte op 7 februari 1953 in het huwelijksbootje. Daniël stond toen als bijna 20-jarige aan de start van een indrukwekkende carrière als beroepsmilitair en kon op de onvoorwaardelijke steun van Hélène rekenen, die zich ontfermde over het huishouden en hun twee kinderen Ivan en Graziella. Hélène ontpopte zich tot een absolute keukenprinses, die heel graag kookte voor haar gezin, de hele familie en ook hun vrienden. Intussen zijn er drie kleinkinderen (Bieke, Kristof en Ines) en drie achterkleinkinderen (Sean, Nina en Alice).

Beiden zijn nog heel actief. Daniël is voorzitter van de vereniging voor de op rust gestelde militairen van West- en Oost-Vlaanderen, supportert wekelijks voor Cercle Brugge en volgt dagelijks de actualiteit om bij te blijven. Hélène houdt van wandelen, lezen en winkelen met een vriendin. Als echte levensgenieters proberen ze elke week uit eten te gaan, waarbij een aangepast wijntje of streekbiertje niet mag ontbreken. Burgemeester Dirk De fauw ging het koppel zaterdag feliciteren met hun 70-jarig jubileum.