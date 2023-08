Aimé en Germaine zijn een briljanten paar

Aimé Vercruysse en zijn vrouw Germaine Vercruysse werden samen met hun familie feestelijk ontvangen op het stadhuis in Menen voor hun 65ste huwelijksverjaardag.

De jubilarissen beloofden elkaar eeuwige trouw in Wevelgem op 9 augustus 1958. Ze wonen sinds 1968 in de Kortrijkstraat in Menen. Aimé had een volledige loopbaan als zelfstandig standenbouwer. Germaine werkte heel haar leven in de weverij.

Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren: Rudy, die reeds gestorven is, en Martine. Ze hebben zes kleinkinderen: Debby, Davy, Delphy, Melissa, Thomas en Liselot, en maar liefst twaalf achterkleinkinderen. (NVM)